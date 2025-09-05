پخش زنده
با حضور مسئولان کشوری و استانی نمایشگاه بزرگ سراسری صنایعدر شهر نمونه گردشگری بینالمللی شهمیرزاد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بهمن اخلاقی گفت: با حضور فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی و بازاریابی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مسئولان استان سمنان، نمایشگاه بزرگ سراسری صنایعدستی با حضور تمامی استانهای کشور در پارک پردیس شهمیرزاد افتتاح شد.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: نمایشگاه سراسری صنایعدستی با حضور استانهای کشور تا ۲۰ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۳ میزبان علاقهمندان است.
او بیان کرد: نمایشگاه سراسری صنایعدستی با بیش از ۱۵۰ غرفه در ۵۰ رشته متنوع صنایعدستی از سراسر کشور در حال برگزاری است.
اخلاقی اظهار کرد: علاوه بر هنرمندان صنایعدستی استانهای مختلف، شهرستانهای استان سمنان نیز حضوری پررنگ در این نمایشگاه دارند تا ظرفیتهای بومی و اصیل خود را به بازدیدکنندگان معرفی کنند.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی، ایجاد بازار فروش مستقیم محصولات، حمایت از هنرمندان صنایعدستی، ایجاد نشاط اجتماعی و امیدآفرینی و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استانها بهویژه استان سمنان است.
او برگزاری این رویداد را گامی مهم در مسیر رونق صنایعدستی و گردشگری استان دانست و تأکید کرد: نمایشگاه سراسری صنایعدستی شهمیرزاد، علاوه بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، به جذب گردشگر، تقویت اقتصاد محلی و معرفی شهمیرزاد بهعنوان مقصدی شاخص در سطح ملی و بینالمللی کمک خواهد کرد.
اخلاقی گفت: نمایشگاه سراسری صنایعدستی همزمان با پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد، با اجرای برنامههای متنوع جشنوارهای، فرهنگی و گردشگری، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در حال برگزاری است.