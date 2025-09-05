امام جمعه سنندج وحدت و استقامت مردم را رمز موفقیت کشورمان در جنگ ۱۲ روزه دانست و گفت: اکنون بزرگترین تلاش و جهاد، خدمت به این مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با بیان اینکه دولتمردان باید اقدامی جدی برای رفع مشکل تورم و گرانی انجام دهند بر لزوم توجه دستگاه‌های مسئول برای نظارت و کنترل بازار تاکید کرد.

وی افزود: دولت نسبت به ساخت مسکن برای محرومان و جوانان، رفع بیکاری و رونق اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشد.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبه‌ها ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، گفت: مردم کردستان همواره دوستدار پیامبر (ص) و اهل بیت بوده‌اند و در ماه مولود، با برگزاری دف‌نوازی و مولودی‌خوانی، عشق و ارادت خود را به ساحت نبی اکرم (ص) ابراز می‌کنند.

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای احیای حجره‌های علوم دینی در مسجد جامع سنندج از سوی اداره کل اوقاف، لزوم تشکیل تعاونی برای رونق اقتصادی و محکومیت جنایات رژیم صهیونی در غزه از دیگر مواردی بود که خطیب جمعه سنندج به آن اشاره کرد.