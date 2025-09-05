امام جمعه چهاربرج گفت: وحدت اسلامی یک دستور دینی، یک ضرورت عقلی و یک راهبرد حیاتی برای حفظ عزت و عظمت جهان اسلام در برابر تهدید‌های بی‌سابقه کنونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به آغاز هفته وحدت، اظهار کرد: قرآن کریم به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین منبع دینی، با صراحت و تأکید فراوان، مسلمانان را به اتحاد و پرهیز از تفرقه فراخوانده است.

امام جمعه چهاربرج با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، افزود: قرآن کریم تفرقه را امری ناپسند و نشانه‌ای از شرک و عذاب الهی می‌داند و در آیات ۳۱ و ۳۲ سوره روم، اختلاف و پراکندگی از نشانه‌های مشرکان دانسته شده است.

وی گفت: خداوند متعال در آیه ۱۵۹ سوره انعام به‌شدت به اختلاف‌افکنان هشدار می‌دهد و هرگونه ارتباطی بین آنان و پیامبر (ص) را نفی می‌کند.

جلالی با بیان اینکه سیره عملی اهل بیت (ع) نیز گواه بر این مدعا است، تصریح کرد: حضور اشخاص با اندیشه‌های غیرشیعی در محافل درسی اهل بیت (ع) و اجازه ائمه هدی (ع) برای حضور آنان در درس‌هایشان، نشان‌دهنده صداقت و تعامل علمی با دیگر مذاهب اسلامی بود.

امام جمعه چهاربرج اظهار کرد: برقراری روابط اجتماعی در زندگی روزمره، شرکت در نماز‌های جمعه و جماعت به امامت دیگران و حضور در مناسبات اجتماعی و مذهبی مشترک، بخشی از سیره عملی اهل بیت (ع) برای حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه اسلامی بود.

وی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی یک دستور دینی، یک ضرورت عقلی و یک راهبرد حیاتی برای حفظ عزت و عظمت جهان اسلام در برابر تهدید‌های بی‌سابقه کنونی است، گفت: این مسیر با تکیه بر قرآن و سنت و با الگوگیری از سیره معصومین (ع) و علمای گذشته و حال باید با عزمی راسخ و همتی والا ادامه یابد تا چهره تابناک اسلام راستین بیش از پیش در جهان بدرخشد.

جلالی با اشاره به اینکه امامین انقلاب همواره به طور نظری و عملی، پیگیر تقریب و وحدت جهان اسلام بودند، افزود: وقتی انقلاب اسلامی ایران با هویت شیعی به پیروزی رسید، رویکرد تقریب و وحدت‌گرایی را سرلوحه کار قرار داد، از این رو، راهبرد وحدت جهان اسلام و امت اسلامی، از برجسته‌ترین محور‌ها در منظومه فکری امامین انقلاب است و امامین انقلاب در این موضوع، تنها به توصیه و فراخوان بسنده نکردند و به طراحی و تعیین راهبرد‌های وحدت اسلامی نیز اهتمام داشته‌اند.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه غزه به‌عنوان محور اتحاد در میان مسلمانان، به تمامی مسلمین یادآوری می‌کند که در مواجهه با چالش‌های بزرگ، فقط از طریق همبستگی و همکاری می‌توان به موفقیت رسید، تصریح کرد: این همبستگی نه تنها در قالب کمک‌های انسانی و مالی، بلکه در شکل‌گیری یک جبهه واحد در برابر دشمنان مشترک اسلام نیز خود را نشان داده است.

وی گفت: بحران غزه باید به‌عنوان یک زنگ بیداری برای مسلمانان تلقی شود تا به‌جای تفرقه و اختلافات، بر همبستگی و وحدت پایبند باشند و در جهت تحقق اهداف مشترک اسلامی گام بردارند.

جلالی در ادامه به بخشی از بیانات رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت امام رضا (ع) و لزوم حفظ «اتّحاد مقدّس» اشاره کرد و افزود: آنچه رهبر معظم انقلاب از اتحاد مقدس فرمودند، روایت از گذشته و اکنون است. روایت از میدان و عینیت است؛ یعنی این اتحاد مقدس از قبل بوده است، اما این در دفاع مقدس ۱۲ روزه به اوج رسید و معجزه کرد.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه اتحاد مقدس سپر پولادینی از دل‌ها و اراده‌ها ساخت و آن را در برابر بمباران‌ها و موشک‌باران‌های تبلیغی و رسانه‌ای و سخت و نرم دشمنان، قرار داد و از ایران عزیز حفاظت کرد، گفت: ملت ما با اتحاد مقدسِ خود، هم دفاع کرد، و هم حمله؛ و رژیم صهیونیستی را «لِه» کرد.

وی با اشاره به اینکه اتحاد مقدس ایرانیان به‌عنوان یک سرمایه الهی و ملی، کلید رسیدن به آینده‌ای درخشان و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: حفظ و تقویت این اتحاد مقدس نیازمند هوشیاری همگانی، جهاد خدمت مسئولین و حضور فعال آحاد مردم در صحنه است.

جلالی با تأکید بر اینکه اتحاد مقدس ایرانیان، نعمتی الهی است که باید با شکرگزاری حفظ شود، تصریح کرد: جامعه ما، به فضل پروردگار و مدد ولی‌الله الاعظم (عج)، حول محور ولایت، این اعتصام جمعی را خواهد داشت و سربلند خواهد بود.