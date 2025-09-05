به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سعید منتظرالمهدی در جمع مربیان آموزش همگانی و پیشگیری از اعتیاد، مبنی بر اینکه غالبا فرزندانِ چه خانواده‌هایی به مواد مخدر گرایش پیدا نمی‌کنند؟ گفت: هر چند که نمی‌توان پاسخ یک خطی با یک فرمول مشخص به این پرسش بدهیم، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد همدلی و ارتباط صمیمانه در بین اعضای خانواده می‌تواند کلید محافظت فرزندان در برابر اعتیاد باشد.

وی ادامه داد: الگوی خانواده‌ای که می‌توان از آن به عنوان مدل خانوادگی پیشگیرانه از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی یاد کرد، دارای چند ویژگی و شاخص مهم است که اغلب خانواده‌ها با اندکی تلاش و کمی همت می‌توانند بدان دست یابند.

منتظرالمهدی اولین شاخص خانواده مقاوم در برابر آسیب‌های اجتماعی را "همدلی صمیمانه" اعلام کرد و گفت: والدین نشان می‌دهند که درد و رنج یکدیگر را عمیقا درک کرده و همه همت خود را برای کاهش درد به کار می‌بندند.

وی دومین شاخصه خانواده مقاوم در برابر آسیب‌ها را وجود قواعد و قوانین مشخص، دانست و افزود: قواعد کم، ساده و محدودند که به راحتی از سوی اعضا قابل انجام است؛ آنها در منزل قوانین و انظباطِ منعطفی دارند که مانع از گرایش اعضا به انواع کژی‌های رفتاری می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی مشی و منش تاب آورانه در برابر سختی و رنج‌ها را ویژگی سوم خانواده مقاوم، برشمرد و گفت:فرزندان اینگونه خانواده‌ها نه تنها هرگز تسلیم وسوسه‌ها نمی‌شوند بلکه با جرات‌مندی و شجاعت هر نوع درخواستِ وسوسه‌آمیز ناهنجارِ دیگران را رد می‌نمایند.

سخنگوی فراجا متذکر شد: زیستن اصیل و صادقانه و دوری از هر نوع پنهانکاری و همچنین بازگو شدن مشکلات در بستر خانواده بدون اینکه شماتت و سرزنشی در کار باشد، از دیگر خصایص خانواده‌هایی است که امید می‌رود فرزندانشان در آینده گرفتار دام اعتیاد نشوند.

وی یادآور شد: والدین و خانواده‌های آگاه، خط مقدم پیشگیری از گرایش فرزندان ونوجوانمان به اعتیاد هستند؛ پس با هدفمندی، زندگی را سرشار از شور و شادابی نموده و بدانیم رفتار‌ها و انتخاب‌های امروز، سرنوشت فردا را رقم می‌زنند