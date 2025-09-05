امام جمعه ونماینده ولی فقیه در استان سمنان :در حفظ انسجام ملی، وحدت مردم با مسئولان و همبستگی شیعه و اهل‌سنت بکوشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،این مطلب را نماینده ولی فقیه در استان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان بیان کرد و گفت: ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول هفته وحدت نام گرفته است و وظیفه همه مردم و مسئولان حفظ انسجام ملی و وحدت است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی ضمن تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به وحدت در جامعه و امت اسلامی گفت: جدایی از امت اسلامی به انحراف و نابودی می‌انجامدو یکی از مهم‌ترین توطئه‌های دشمنان است.

وی با تاکید بر سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی در این خصوص افزود: رهبری محور وحدت در جامعه اسلامی است و حول این محور مردم با همدیگر و مسئولین با ملت هم باید در شکل گیری این وحدت اثر بخش باشند.

خطیب جمعه سمنان گفت: حضور رییس جمهور کشورمان در اجلاس سران شانگهای به نمایش گذاشتن دیپلماسی قوی و قدرتمند ایران اسلامی است که موجب می‌شود توطئه دشمنان خنثی شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش دشمنان در انزوای ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا به همراه ۳ کشور اروپایی ادعای سازو کار ماشه دارند و هدفشان ایجاد شوک روانی دربین جامعه است و مطمئن باشند با این کار هم نمی‌توانند به مقاصد خود برسند.

وی گفت: از نظر قانونی فعال شدن مکانیزم ماشه جایگاه و ارزشی ندارد و مجلس و دولت هم درصدد تصمیم گیری‌هایی هستند که این موضوع بر اقتصاد کشور تاثیری نگذارد.

امام جمعه سمنان همچنین به افتخار آفرینی دانش آموزان کشورمان در المپیاد نجوم که رتبه اول جهان را کسب کردند هم اشاره کردو گفت: در این المپیاد دانش آموزان کشورمان توانستند در بین ۶۴ کشور شرکت کننده مقام اول جهان را بدست آوردند که این نشان دهنده استعداد جوانان ایران اسلامی است.

وی همچنین، به تیم ملی والیبال جوانان که پیروز رقابت‌ها جهانی بودند نیز تبریک گفت.

هفته بانکداری اسلامی، پدافند هوایی و همچنین حادثه چمعه خونین قیام ۱۷ شهریور از دیگر موضوعاتی بود که نماینده ولی فقیه در استان به آن هم اشاره کرد.