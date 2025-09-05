همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی در سردشت
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی سردشت با حضور ۷ هزار نفر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور گفت: این فدراسیون در راستای ارائه راهکار برای گسترش فعالیتهای بدنی و افزایش نشاط اجتماعی، سال گذشته ۳ هزار و ۸۹۲ همایش در سطح کشور برگزار کرده است. علی خلیلی با اشاره به توسعه ورزشهای روزانه افزود: بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ ایستگاه ورزشی در پارکهای کشور ایجاد و در اختیار مردم قرار گرفته تا همه بتوانند از ورزش ارزان و در دسترس بهرهمند شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی نیز با تأکید بر سیاستهای توسعه ورزش همگانی در جامعه اظهار کرد: با اجرای برنامههای گسترده در سطح استان، بیش از یک میلیون نفر از مردم آذربایجانغربی در این برنامهها مشارکت داشتهاند.
سجاد بیرامی افزود: توجه همگانی به ورزش و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی میتواند دلها را به هم نزدیکتر کند و وحدت واقعی را در جامعه نشان دهد.
فرماندار سردشت هم گفت: این همایش با حضور بیش از ۷ هزار نفر از مردم برگزار شد.
ریباز میرزایی افزود: شرکتکنندگان مسیر ۳ کیلومتری میدان قدس تا پارک گولان را پیمودند و هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ایجاد نشاط عمومی و تشویق خانوادهها به ورزش همگانی بود.
میرزایی همچنین تصریح کرد: این همایش که در روز ولادت حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت برگزار شد، جلوهای از همدلی، نشاط اجتماعی و همبستگی مردم سردشت را به نمایش گذاشت.
در پایان مراسم نیز به قید قرعه به تعدادی از شرکتکنندگان جوایزی اهدا شد.