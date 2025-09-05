متخصصان دانشگاه بیرجند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برای ارتقای خدمات آموزشی، موفق به طراحی و پیاده‌سازی نخستین سامانه هوشمند انتخاب واحد مبتنی بر یادگیری ماشین در کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این اقدام نوآورانه می‌تواند با تحولی بنیادین، نقش مشاور و راهنمایی هوشمند را در فرآیند انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ایجاد کند.

سامانه هوشمند انتخاب واحد دانشگاه بیرجند برای نخستین بار در میان دانشگاه‌های ایران، طراحی و راه‌اندازی شده است که در فرآیند انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی، نقش مشاور تحصیلی دیجیتال را ایفا می‌کند.

این ماژول هوشمند، حاصل طراحی و پیاده‌سازی تیم فناوری اطلاعات دانشگاه بوده و با تکیه بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین، قابلیت تحلیل دقیق داده‌های تحصیلی دانشجویان را داراست.

مدیر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه بیرجند گفت: این سامانه قادر است با بررسی عملکرد تحصیلی گذشته دانشجویان، نمرات احتمالی دروس انتخابی را پیش‌بینی کرده، معدل ترم آینده را تخمین بزند، روند پیشرفت تحصیلی را تحلیل کند و نقاط ضعف را شناسایی کند.

سعادت‌فر، افزود: همچنین این ماژول با در نظر گرفتن قوانین آموزشی، به دانشجویان در انتخاب متعادل و منطقی دروس کمک می‌کند.

به گفته سعادت فر استفاده از این فناوری نوین، علاوه بر ارتقای سطح خدمات آموزشی، موجب کاهش خطا‌های رایج در انتخاب واحد، جلوگیری از انتخاب دروس نامناسب یا سنگین، افزایش انگیزه تحصیلی و هدایت هوشمند مسیر تحصیلی دانشجویان خواهد شد.

وی افزود: از دیگر مزایای این سامانه، ایجاد عدالت آموزشی از طریق ارائه مشاوره علمی و تحصیلی به تمامی دانشجویان، فارغ از سطح توانمندی فردی آنان است.

سعادت فر این اقدام را گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی خدمات دانشگاهی و تحقق اهداف بلندمدت دیجیتال در آموزش عالی کشور دانسته و ابراز امیدواری کرد که این تجربه موفق، الگویی برای سایر دانشگاه‌ها در مسیر تحول دیجیتال باشد.