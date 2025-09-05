دومین تیزر از مجموعه مستند «ماجرا»، منتشر شد. برنامه «شهر امن»، با بررسی تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس و دیدار فوتبال انتخابی جام جهانی ایتالیا و استونی، از شبکه‌های تهران ورزش، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین تیزر از مجموعه مستند «ماجرا» با عنوان «وقتی چراغ‌ها خاموش نشدند»، به موضوع امنیت غذایی در شرایط بحران می‌پردازد.

این قسمت با نگاهی پژوهشی و تحلیلی به مسئله امنیت غذایی در شرایط بحران می‌پردازد، موضوعی حیاتی که به طور مستقیم با سلامت جامعه، ثبات اجتماعی و حتی امنیت ملی گره خورده است.

در این قسمت روایت ایستادگی جهادگران حوزه امنیت غذایی در دل ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه به تصویر کشیده می‌شود و نشان می‌دهد چگونه تلاش‌های مداوم آنان مانع از خاموشی چراغ‌های سفره مردم شد.

مجموعه مستند «ماجرا»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ترابی، جمعه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «شهر امن»، کاری از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران، شنبه ۱۵ شهریور با حضور سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، اقدامات پلیس با محوریت سرویس مدارس، ایمنی اطراف مدارس و وضعیت حمل‌ونقل عمومی در روز‌های ابتدایی مهر بررسی می شود.

در این برنامه با اشاره به روزهای پایانی تابستان و نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید، تمهیدات و توصیه‌های پلیس راهور تهران بزرگ بررسی می شود.

برنامه «شهر امن»، با اجرای پدرام ابدان و تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.

هفته پنجم فوتبال مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب بین تیم‌های ایتالیا و استونی به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت ورزش»، از ساعت ۲۲:۱۵ بازی دو تیم ایتالیا و استونی را با گزارشگری نیما تاجیک از شبکه ورزش پخش می‌کند.