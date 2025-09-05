وحدت مسلمانان، مهمترین سلاح در برابر دشمنان اسلام است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛امام جمعه موقت سردشت در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت فخر کائنات، پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، بر ضرورت تقویت همبستگی و اتحاد میان مسلمانان تأکید کرد.
ماموستا باقی عمرنژاد با اشاره به دشمنیهای همیشگی استکبار و بدخواهان امت اسلامی اظهار داشت: تنها راه پیروزی و سربلندی امت اسلامی، حفظ وحدت و همگرایی در برابر توطئههای دشمنان است.
خطیب موقت جمعه سردشت در بخش دیگری از سخنانش به اخلاق و فضایل پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و افزود: رفتار پیامبر با خانواده، نمونهای از اخلاق اسلامی و ارزشهای والای انسانی بود و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند الگوگیری از سیره آن حضرت است.