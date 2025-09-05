حجتالاسلام روحانی گفت: مردم از سوءمدیریتها ناراحتاند، نه از نبود کنسرت؛ شادی واقعی با حل مشکلات زندگی حاصل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام روحانی در خطبههای این هفته، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص)، بر ضرورت برگزاری باشکوهتر مراسمهای این مناسبت در سطح استان تأکید کرد و از ادارات، اصناف و عموم مردم خواست از هماکنون برای برگزاری مراسمهای فرهنگی و مذهبی برنامهریزی کنند.
خطیب جمعه بابل همچنین با گرامیداشت هفته وحدت و هفته وقف، بر نقش مؤثر موقوفات در خدمترسانی به مردم تأکید کرد و گفت: وقف، سنتی الهی و ماندگار است که میتواند آرامش اجتماعی و خدمات پایدار را تضمین کند. ایشان از مردم خواست در وصایای خود سهمی برای وقف در نظر بگیرند و از اداره اوقاف خواست نظارت دقیقتری بر اجرای نیات واقفان داشته باشد.
حجتالاسلام روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از برخی اظهارات درباره برگزاری کنسرت بهعنوان راهحل شادی مردم، گفت: این ادعاها نوعی فریب افکار عمومی است. مردم اگر نگرانی دارند، از سوءمدیریتها و مشکلات معیشتی است، نه از نبود کنسرت.
وی افزود: آیا با جمع شدن صد نفر در یک کنسرت، مشکل بیکاری، تورم، بیبرقی و گرانی حل میشود؟ شادی واقعی زمانی حاصل میشود که مشکلات زندگی مردم برطرف شود.
حجتالاسلام روحانی با اشاره به گلایههای مردم از قطعیهای مکرر برق و بیکاری فرزندانشان، تأکید کرد: مسئولان باید به جای تکرار تجربههای تلخ، با تدبیر و اقدام مؤثر، نشاط اجتماعی را از مسیر خدمترسانی و رفع دغدغههای واقعی مردم تأمین کنند.