شهید قدوسی مجتهد مجاهدی بود که در تمام عمر برای اعتلای ایران و انقلاب اسلامی ایران تلاش کرد و در نهایت ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ به دست منافقین در دفتر کارش به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیتالله علی قدوسی یکی از علمای برجسته و مبارزان انقلابی ایران بود که نقش مهمی در شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد. او از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) و عضو هیئت مؤسس شورای نگهبان بود.
آیتالله قدوسی در مسیر دفاع از انقلاب و ارزشهای اسلامی بسیار فعال بود و با شجاعت و بصیرت، در برابر دشمنان انقلاب ایستادگی کرد. متأسفانه در سال ۱۳۶۰ توسط گروههای مخالف نظام به شهادت رسید و این اتفاق تلخ، او را به عنوان یکی از شهیدان برجسته انقلاب اسلامی جاودانه کرد.
به همین مناسبت درباره مجاهدت آیت الله قدوسی گزارش تهیه شده است که می توانید در ادامه مشاهده کنید.