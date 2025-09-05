پخش زنده
امروز: -
کتاب «اعدامیها» کنکاشی پیرامون اعدام سران نظامی حکومت پهلوی، تالیف شاداب عسگری و مرضیه یادگاری که کاری از انتشارات ایران است، نامزد بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آنچه در سالهای اخیر از سوی معاندین برای وارونه جلوه دادن انقلاب اسلامی میبینیم و میشنویم، تلاش گسترده برای تحریف تاریخ ۵۰ ساله اخیر ایران برای بیگناه و محق جلوه دادن رژیم ساقط شدۀ پهلوی است؛ دروغهایی مبالغهآمیز دربارۀ سران ارتش در ابتدای انقلاب از مهمترین مصادیق این رفتار محسوب میشود.
اما چه خوب که بپرسیم اگر نظام اسلامی دستگیرشدهها را محاکمه و اعدام نمیکرد، چه اتفاقی در کشور نوپای انقلابی میافتاد؟ همان سالها مجله اکونومیست اذعان میکند انقلاب ایران چندان خونین نبود، چون قبضه سریع و تردستانۀ قدرت توسط انقلابیون اصلیترین عامل آن بود.
نویسندگان کتاب پیش رو با اسناد و منابع معتبر اشاره میکند: «تمام کسانی که در بدو پیروزی انقلاب اعدام شدند، فرمانداران نظامی شهرهای بزرگ بودند، کسانی که دستور قتل صدها نفر را در تظاهرات مردمی یا زندانها داده بودند.»
نویسندگان در این اثر به طور کلی و جزیی به سوالهای موجود دربارۀ موضوع اعدامهای اوایل انقلاب پرداخته است. دستگیری سران رژیم پهلوی، چگونگی نگهداری آنان در زندان و رفتار با آنها، چگونگی تشکیل پروندهها، ردپای نفوذیها در دادگاههای انقلاب وبالأخره عفو عمومی از موضوعات اصلی و البته کلی کتاب است که جزییات آن نیز با نام بردن اسم دقیق آن افراد نیز بررسی وجواب به سوالات را قابل تأمل میکند.
شاداب عسگری مولف کتاب، افسر بازنشسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر تاریخ انقلاب و جنگ است و پیشتر کتاب «ژنرال چشمآبی» را درباره نادر جهانبانی منتشر کرده که با پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب اعدام شد.
عسگری در اثر جدید خود سراغ جمع بزرگتری از اعدامیان پس از انقلاب رفته که همگی از امرا و درجهداران ردهبالای حکومت پهلوی هستند. او درباره لزوم نگارش اینکتاب میگوید طی سالهای اخیر، دشمنان انقلاب اسلامی برای وارونهجلوهدادن حقیقت انقلاب و تطهیر حکومت پهلوی، تلاش و پروژههای بزرگی را کلید زدهاند. در اینزمینه دروغهای مبالغهآمیز زیادی تولید شده که بسیاری از آنها درباره سران ارتش پهلوی هستند.
چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان میدهد.
این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار میشود.
رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلویهاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار میشود.