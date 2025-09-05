احمد مسجدجامعی گفت: افشین علا شعر را با شعر کودک آغاز کرده و همان صداقت و سادگی نخستین را در تمام مسیر شعری خود حفظ کرده است. آثار علا فراتر از قالب‌های معمول سیاسی است و آزادگی و شجاعت شاعرانه را بازتاب می‌دهد.

احمد مسجدجامعی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: آقای افشین علا مسیر شعری خود را با شعر کودک شروع کرد؛ همان حس و صداقت و پاکدلی کودکانه در تمام آثارش استمرار یافته است. اگرچه زبان شعری او به‌مرور پخته‌تر شده و مضامینش تغییر یافته، اما فضای صمیمانه آثارش همچنان باقی است.

وی افزود: این فضای صمیمانه سبب شده که رجوع او به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز با همان نگاه بی‌پیرایه صورت گیرد. او هیچ‌گاه در قالب‌های مرسوم سیاسی و گروه‌بندی‌های معمول نگنجیده و همین امر به شعرش نوعی آزادگی و شجاعت بخشیده است.

وزیر پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معمولاً شاعران در برخورد با شخصیت‌ها یا وقایع، محدود به همان چارچوب‌ها می‌شوند؛ اما افشین علا از دل و باطن خود سخن می‌گوید. آنچه را باور دارد، بی‌درنگ بیان می‌کند، بی‌آنکه ملاحظات و تعلقات اجتماعی یا سیاسی بر او سایه بیفکند.

آقای احمد مسجدجامعی در پایان گفت: همین صداقت و آزادگی است که شعر علا را از دیگران متمایز کرده و موجب شده است او نزد اهل ادب و مردم جایگاهی ویژه پیدا کند.