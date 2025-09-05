لزوم تقویت وحدت و انسجام ملی در جامعه
امام جمعه نقده بر لزوم تقویت وحدت و انسجام ملی در جامعه تاکید کرد.
حجت الاسلام فصیح نیا با اشاره به میلاد نبی اکرم (ص)، ضمن تبریک میلاد با سعادت و هفته وحدت، تصریح کرد: ۱۲ ربیع الاول تا ۱۷ ربیع الاول هفته وحدت نامگذاری شده است که باید بزرگان دینی برای حفظ وحدت و انسجام ملی بیشتر تلاش کنند تا از نفوذ بیگانگان برای ایجاد اختلاف جلوگیری شود.
امام جمعه نقده گفت: در این برهه که چشم طمع دشمنان بیشتر برای منافع خود است و سعی در اختلاف دارند و در جنگ دوازده روزه نیز دیده شد که ما باید با هوشیاری در مقابل توطئه دشمنان بخصوص آمریکا و اسرائیل و استکباری، مواظب رفتارهای خود با شیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش کنیم و مسئولین نیز با عدالت محوری و توزیع عادلانه امکانات، رسیدگی به مناطق محروم و توجه به مردم میتوانند به وظیفه سنگین خود عمل کنند.
وی گفت:حفظ اتحاد از وظایف نخبهها، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی و رسانه ای است که باید با تقوا برای انسجام ملی و اتحاد عمومی تلاش کنند.