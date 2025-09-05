به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده برگزار شد.

حجت الاسلام فصیح نیا با اشاره به میلاد نبی اکرم (ص)، ضمن تبریک میلاد با سعادت و هفته وحدت، تصریح کرد: ۱۲ ربیع الاول تا ۱۷ ربیع الاول هفته وحدت نامگذاری شده است که باید بزرگان دینی برای حفظ وحدت و انسجام ملی بیشتر تلاش کنند تا از نفوذ بیگانگان برای ایجاد اختلاف جلوگیری شود.

امام جمعه نقده گفت: در این برهه که چشم طمع دشمنان بیشتر برای منافع خود است و سعی در اختلاف دارند و در جنگ دوازده روزه نیز دیده شد که ما باید با هوشیاری در مقابل توطئه دشمنان بخصوص آمریکا و اسرائیل و استکباری، مواظب رفتار‌های خود با شیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش کنیم و مسئولین نیز با عدالت محوری و توزیع عادلانه امکانات، رسیدگی به مناطق محروم و توجه به مردم می‌توانند به وظیفه سنگین خود عمل کنند.

وی گفت:حفظ اتحاد از وظایف نخبه‌ها، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی و رسانه ای است که باید با تقوا برای انسجام ملی و اتحاد عمومی تلاش کنند.