رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساوه: از ۴۳۰ اثر تاریخی، ۱۳۰ اثر به ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا ایاز گفت: قدمت آثار تاریخی، حاکی از آن است که شهر ساوه دارای سابقۀ تاریخی هزار ساله است که از این ظرفیت می‌توان برای حضور گردشگران و معرفی این خطه استفاده کرد.

وی افزود: مسجد جامع تاریخی ساوه مربوط به سه دوره‌ی تاریخی، که شاهکار هنر و معماری ایرانی ست که نقوش و طراحی ها، آن را منحصر به فرد کرده است.

ایاز گفت: در کنار کاروانسرای عبدالغفارخان در روستای باغ شیخ که به ثبت جهانی رسیده است، قیز قلعه یکی از تفرجگاه‌های شهر ساوه دارای قدمت تاریخی بوده که در مرتفع‌ترین نقطه در جنوب ساوه بنا شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساوه اضافه کرد: آب و هوای خنک روستا‌های بخش نوبران و محصول انار ساوه که شهرت جهانی دارد، در کنار شیرینی روح افزا که خاص ساوجی هاست، از جذابیت‌های طبیعی دومین شهرستان استان مرکزی محسوب می‌شود.