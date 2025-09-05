حجت‌الاسلام یعقوب رشتبر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی با حضور در شهرک حمل‌ونقل، از روند نوبت‌دهی و اعلام بار بازدید و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مسائل رانندگان و صاحبان بار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام یعقوب رشتبر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی با حضور در شهرک حمل‌ونقل، از روند نوبت‌دهی و اعلام بار بازدید و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مسائل رانندگان و صاحبان بار قرار گرفت.

در این بازدید، تیمور گلوانی رئیس انجمن صنفی رانندگان، شیوه ثبت نوبت‌دهی، چگونگی اعلام بار و نحوه تعامل با رانندگان را تشریح کرد. دادستان خوی پس از دریافت توضیحات، با تأکید بر ضرورت شفافیت و عدالت در روند فعالیت‌ها گفت: نوبت‌دهی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که منافع تولیدکنندگان و صاحبان بار در کنار حقوق رانندگان تأمین شود و هیچ‌یک از طرفین متضرر نشوند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای نظام کنترلی در مبادی ورودی و خروجی شهرک، دستور داد کنترل دروازه‌ای به‌طور کامل اجرا شود تا علاوه بر جلوگیری از فرار بار، همه کامیون‌داران ملزم به دریافت بارنامه قانونی شوند.

حجت‌الاسلام رشتبر همچنین بر لزوم افزایش نظارت‌ها تأکید کرد و افزود: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان متولی اصلی این بخش موظف است با نظارت‌های دقیق سیستمی و میدانی، فرآیند اعلام بار را ساماندهی کرده و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد کند.

دادستان خوی در ادامه با رانندگان حاضر به گفت‌و‌گو نشست و برخی مشکلات و مطالبات آنان را شنید. وی برای رفع این مشکلات، راهکار‌ها و دستوراتی را به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد و خواستار همکاری همه بخش‌های مرتبط برای ارتقای خدمات شهرک حمل‌ونقل شد.

وی در پایان با بازدید از زیرساخت‌ها و امکانات شهرک حمل‌ونقل خوی، بر رفع نواقص موجود و تقویت ظرفیت‌های این مجموعه در مسیر توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تأکید کرد.