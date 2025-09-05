من ربانی شیرازی هستم نوروایتی از زندگی شهید آیت‏‌الله عبدالرحیم ربانی‏‌شیرازی کاری از انتشارات سوره مهر، یکی از نامزد‌های جایزه ادبی شهید اندرزگو در بخش مستند و تاریخ شفاهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «من ربانی شیرازی هستم» به قلم فاطمه رحیمی، زندگی‌نامه‌ای مستند و روایتی از تلاش‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله عبدالرحیم ربانی شیرازی است، روحانی برجسته‌ای که در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن، نقشی کلیدی ایفا کرد.

نویسنده با استفاده از اسناد معتبر و خاطرات اطرافیان، مسیر زندگی این عالم مبارز را از دوران کودکی و تحصیل در حوزه‌های علمیه تا نقش‌آفرینی در مجلس خبرگان و شورای نگهبان ترسیم کرده است.

این کتاب با پرداختن به ابعاد علمی، اخلاقی و سیاسی شخصیت آیت‌الله ربانی، فرصتی برای درک بهتر تاریخ معاصر ایران و جایگاه روحانیت در پیشبرد انقلاب فراهم می‌کند. روایت‌های دقیق و لحظات تأثیرگذار از زندگی این روحانی، خواننده را با الگوی برجسته‌ای از ایستادگی، تدبیر و تعهد آشنا می‌سازد و تصویری زنده از مبارزات و خدمات او ارائه می‌دهد.

«کتاب من ربانی شیرازی هستم» تنها یک زندگینامه نیست؛ بلکه تصویری از تاریخ معاصر ایران را از زاویه دید یکی از شخصیت‌های اثرگذار آن به نمایش می‌گذارد. نویسنده با بیانی روان و مستند، به تشریح رویداد‌های مهم زندگی آیت‌الله ربانی شیرازی پرداخته و تأثیر او در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران را بازگو کرده است.

این اثر در چند بخش تدوین شده است:

دوران کودکی و تحصیل: نویسنده در این بخش به تلاش‌های اولیه عبدالرحیم ربانی برای کسب علم و آشنایی او با بزرگان دینی اشاره می‌کند.

مبارزات انقلابی: بخش قابل توجهی از کتاب به مبارزات او علیه رژیم پهلوی و نقش فعال او در پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

خدمات پس از انقلاب: این بخش فعالیت‌های او در سمت‌های کلیدی مانند نمایندگی ولی‌فقیه و عضویت در مجلس خبرگان را بررسی می‌کند.

حادثه ترور و شهادت: یکی از قسمت‌های تأثیرگذار کتاب به بررسی چگونگی ترور و شهادت آیت‌الله ربانی و پیامد‌های آن پرداخته است.

این کتاب برای علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب اسلامی و شناخت چهره‌های تأثیرگذار آن دوره بسیار مفید است. همچنین، نحوه روایت کتاب به گونه‌ای است که علاوه بر آشنایی با زندگی آیت‌الله ربانی، به درک عمیق‌تری از تحولات اجتماعی و سیاسی ایران منجر می‌شود.

عبدالرحیم ربانی شیرازی (۱۱ فروردین ۱۳۰۱ شیراز -۱۷ اسفند ۱۳۶۰)، روحانی و فقیه ایرانی، نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان‌های کردستان، آذربایجان و فارس، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان بود. وی در اسفند ۱۳۶۰ بر اثر یک تصادف عمدی در جاده اصفهان به قم کشته شد.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار می‌شود.