به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ماموستا ملا عباس احمدی در خطبه‌های امروز نمازجمعه که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجد جامع این شهر برگزار شد با اشاره به آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر بزرگ اسلام و حضرت جعفر صادق (ع) گفت: وحدت امت اسلام یکی از دستورات خداوند به امت پیامبر اکرم (ص) است و همه باید این فرمان خداوند منان را برای سربلندی این دین بزرگ حفظ و اجرا کنیم.



وی پیامبر (ص) را الگوی کامل انسانیت و بانی وحدت و انسجام بین مسلمانان توصیف کردو افزود: با میلاد پیامبر اکرم (ص)، حریت و آزادی، به بشریت هدیه داده شد و امروز بیش از یک میلیارد نفر پیرو رسول مهربانی‌ها هستند.



امام‌جمعه بوکان ادامه داد: هفته وحدت یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی برای امت اسلام بود؛ زیرا باوجود این هفته، نه‌تنها برای ایران و اهل‌سنت و تشیع مایه اتحاد و خیروبرکت بوده، بلکه بانی بیداری کشور‌های اسلامی در برابر دشمنان شد.



ماموستا احمدی تصریح کرد: در عصر حاضر وحدت امت اسلامی بر تمام موارد دیگر ارجحیت دارد؛ زیرا امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن از هر فرصتی برای ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی استفاده می‌کند، بنابراین باید هوشیار باشیم و اجازه عملی‌شدن توطئه‌های دشمن را ندهیم



وی با اشاره به اهمیت بیداری و وحدت امت اسلامی در مقابل توطئه‌های دشمنان، گفت: امروز جهان اسلام باید وحدت و یکپارچگی خود را در برابر دشمنان بیش‌ازپیش حفظ کند؛ زیرا وقتی که امت اسلامی بیدار باشد و مفهوم وحدت را درک کردند، مسلمانان دیگر با آن مشکلات مواجهه نشدند.



امام‌جمعه بوکان بیان کرد: امروز لازم است که در تمام کار‌ها برای پیشبرد دین مبین اسلام و رساندن جمهوری اسلامی به قله‌های موفقیت وحدت را در همه کار‌ها رعایت کنیم و سرلوحه قرار دهیم و وحدتمان باید واقعی باشد.



وی با اشاره به نقش شخصیت والای پیامبر اکرم (ص)، خاطرنشان کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) نقطه عالی و اکمل برای وحدت است و اگر غیر از این باشد ما به بیراهه رفته‌ایم.



ماموستا احمدی خاطرنشان کرد: سیره پیامبر چه در خانواده و چه در جامعه را الگویی مناسب برای مسلمانان برشمرد و گفت: باعث تأسف است وقتی دیده می‌شود در خانواده‌ها سرگذشت چهره‌ها را می‌دانند؛ اما فرزندان پیامبر اکرم (ص) را نمی‌شناسند.