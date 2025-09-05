دوره رایگان گلیمبافی در اشنویه برگزار میشود
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشنویه از برگزاری دوره آموزشی رایگان گلیمبافی در ماه جاری در این شهرستان خبر داد.
؛ روناک تاسا اظهار کرد: دوره رایگان آموزش گلیمبافی توسط مژگان گلدوست از مربیان با تجربه این رشته به مدت ۱۴ روزه برگزار خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشنویه با بیان اینکه علاقهمندان به شرکت در این دوره میتوانند با شماره ۰۹۱۴۵۳۲۹۹۵۳ تماس بگیرند، افزود: به شرکتکنندگان در دوره گواهی معتبر از طرف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعطا میشود.
او ادامه داد: دورههای آموزش رایگان گلیمبافی بهمنظور حفظ و انتقال هنرهای سنتی به نسلهای جدید برگزار میشود و این دورهها نه تنها به یادگیری مهارتهای گلیمبافی کمک میکنند، بلکه فرصتی برای ایجاد شغل و کارآفرینی برای شرکتکنندگان فراهم میآورند.
تاسا تصریح کرد: گلیمبافی بهعنوان یکی از هنرهای دستی قدیمی، بخشی از فرهنگ و هویت محلی را تشکیل میدهد، برگزاری این دورهها به تقویت احساس تعلق به فرهنگ و هنر محلی کمک کرده و روحیه همکاری و همبستگی را در جامعه افزایش میدهد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشنویه گفت: در آینده نیز در نظر است دوره رایگان سفالگری برگزار شود.