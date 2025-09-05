پخش زنده
ائمه جمعه شهرهای مختلف استان با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، تداوم جنایت صهیونیستها در غزه و فعال سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه زارچ با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین مظلوم گفت: اختلافافکنی میان مسلمانان، بزرگترین سلاح دشمنان است و اگر وحدت امت اسلامی محقق شود، هیچ قدرتی جرئت تعرض به سرزمینهای اسلامی را نخواهد داشت.
حجتالاسلام طباطبایی سفر اخیر رئیسجمهور به چین را اقدامی راهبردی خواند و افزود: این سفر در راستای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری انجام شد که میتواند در رونق اقتصادی و اشتغال پایدار کشور مؤثر باشد.
امام جمعه بهاباد مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست را ستودنی خواند و تصریح کرد: غزه امروز قلب تپنده امت اسلامی و سنگر خط مقدم مبارزه با اسرائیل است. با وجود همه فشارها و محاصرهها، مردم این سرزمین با ایمان و پایداری خود، الگویی از ایثار و مقاومت برای همه مسلمانان شدهاند.
حجت الاسلام بشکانی ادامه داد: ملت مقاوم یمن نیز با وجود محاصرههای شدید و مشکلات داخلی، با حملات علیه منافع صهیونیستها و حامیانشان نشان دادند که حمایت از فلسطین تنها یک شعار نیست، بلکه یک وظیفه اسلامی است. این اقدام شجاعانه، نشانه همبستگی واقعی امت اسلامی و نمونهای روشن از وحدت مسلمانان است.
امام جمعه بافق با گرامیداشت هفته وحدت گفت: غلبه امت اسلامی بر دشمنان و کفر تنها با همدلی و اتحاد مسلمانان در برابر دشمن مشترک ممکن است.
حجت الاسلام حسینی همچنین ولادت امامزاده عبدالله بافق را تبریک گفت و اظهار داشت: امامزاده عبدالله باید به قطب فرهنگی و مذهبی جنوب شرق کشور تبدیل شود.
امام جمعه مهریز با محکومیت تداوم جنایتهای صهیونیستی در غزه خاطرنشان ساخت: مسئله غزه و فلسطین، امروزه نماد ظلمستیزی و اتحاد جهانی است و ملتها باید با همبستگی در کنار مظلومان بایستند.
حجت الاسلام محی الدینی اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه را اقدامی غیرقانونی، غیر اخلاقی و سیاسی دانست و بر هوشیاری مسئولان در پرهیز از اختلافآفرینی تأکید کرد.
امام جمعه اردکان با اشاره به وحدت مقدس ملت در جنگ ۱۲ روزه گفت: ما این اتحاد را در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ و فتنههای مختلف به چشم دیدیم. این اتحاد و همبستگی یک نعمت الهی است که به واسطه آن توانستیم در مقابل دشمنان بایستیم و باید قدر دادن این نعمت باشیم.
حجت الاسلام شاکر افزود: برای حفظ این وحدت باید از سخنان و مواضع تفرقه انگیرانه خودداری کرد و در برابر آنچه وحدت و وفاق را خدشه دار میکند، بایستیم و سکوت اختیار نکنیم.
امام جمعه هرات با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واقعه ۱۷ شهریور، اظهار داشت: شهدای ۱۷ شهریور با خون خود نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران رقم زدند و بزرگترین عامل تسریع پیروزی انقلاب اسلامی بودند.
حجت الاسلام رضازاده با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی افزود: اتحاد ما علیه دشمن مقدس است، زیرا هم در برابر تفرقه و اختلاف داخلی ایستاده و هم در دفاع از مظلومان عالم مقابل اتحادهای نامقدس عمل میکند.