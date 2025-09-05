آلین دینکا به محض ورود تیم ملی به تاشکند، برای دروازه‌بانان تیم جلسه فنی تشکیل داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی ایران ساعتی پیش برای انجام دیدار نهایی رقابت‌های جام کافا وارد تاشکند ازبکستان شد.

آلین دینکا مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی به محض ورود تیم به تاشکند و پس از صرف ناهار، برای سه دروازه‌بان حاضر در اردوی تیم ملی جلسه فنی ترتیب داد تا موضوعات فنی مورد نظر خود را بار دیگر به صورت تئوری برای آنها تشریح کند.

تیم ملی عصر امروز از ساعت ١٧ در زمین تمرینی بنیادکار نخستین تمرین خود را برای انجام فینال برگزار خواهند کرد.