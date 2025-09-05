انجلا رینر معاون نخست وزیر انگلیس که در هفته‌های اخیر، به فساد و سوء استفاده مالی و فرار مالیاتی متهم شده بود، با پذریش اشتباه‌های خود، استعفا کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "انجلا رینر"، معاون کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس، پس از گرفتن وام برای خرید سومین منزلش که هشتصد هزار پوند ارزش دارد، به ندادن مالیات حقه متهم شده بود. وی با پذیرش آنچه که اشتباه خود خوانده ممکن است به پرداختن ۴۰ هزار پوند دیگر منجر شود.

او مدعی شد پس از گفت‌و‌گو با مشاوران حقوقی، مبلغ مالیات را کم‌تر پرداخته است، اما پنج شنبه شب، این مشاوران، ادعای او را رد کردند و حالا او به دروغ گویی و فریب افکار عمومی هم متهم شده است.

در پی افزایش فشار‌های احزاب مخالف دولت، وی خود را به مشاور اخلاقی نخست وزیری معرفی کرد تا موضوع رسیدگی شود. براساس نظر مشاور اخلاقی نخست وزیر انگلیس که امروز اعلام شد، معاون نخست وزیر، مقررات مربوط به عملکرد اعضای دولت را زیرپا گذاشته است.

به نوشته تارنمای روزنامه ایندیپندنت، "آنجلا رینر" هنوز نماینده مجلس انگلیس و وزیر مسکن دولت کارگر است. شماری از سیاستمداران مخالف دولت انگلیس، از نخست وزیر انگلیس خوساته بودند تا "آنجلا رینر" را اخراج کند، اما کایر استارمر، با این کار مخالفت کرد.

نخست وزیر انگلیس با پذیرش استعفای وی، از خدمات معاون پیشین خودش قدردانی کرد. انتظار می‌رود امروز، نخست وزیر انگلیس، معاون جدید خود را معرفی کند.