به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر حرب مجاهد بزرگوار اهل غزه که تنها خانواده از اصل شیعه غزه هستند پس از شهادت همسر و ۱۴ نفر از فرزندان و نواده‌ها طی دوسال و شهادت ده‌ها نفر دیگر از اعضای خانواده محترمش به دلیل شرایط سخت رفح و نرسیدن غذا و دارو، به خانواده شهید خود پیوست و در اعلی علیین به شرافت همجواری با آل الله دست یافت.

سرکار خانم فاطمه الزهرا حرب دختر بزرگوار ایشان مقیم ایران و ساکن آبادان می‌باشد و سالهاست در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی پیشتاز است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی این ضایعه سنگین را محضر یکایک اهالی غزه بویژه خاندان شریف حرب و بالاخص محضر دختر گرانقدرشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید و از خداوند متعال برای این خاندان محترم و خواهر گرامی سرکار خانم فاطمه زهرا حرب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماید و رجا واثق دارد که با نابودی صهیونیزم بزودی شرایط برگشت پیروزمندانه همه مهاجران فلسطینی به سرزمینشان فراهم گردد و در‌های قدس عزیز و غزه، به روی همه امت اسلام و به ویژه ایرانیان عزیز گشوده خواهد شد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی