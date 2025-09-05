به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آشتیان دارای مفاخر و بزرگان بسیاری از گذشته‌های دور تا امروز مانند میرزا حسن آشتیانی، خاندان قریب همچون عبدالعظیم قریب و عبدالکریم قریب و بدرالزمان قریب، پروفسور پروانه وثوق و دکتر مصدق و یوسف اعتصامی و پروین اعتصامی و سید جلال‌الدین میری آشتیانی و بسیاری مفاخر دیگر است.

علاوه بر مفاخر، آشتیان اماکن تاریخی بسیاری دارد از جمله منزل میرزا حسن آشتیانی، منزل عبدالعظیم قریب، دو موزه مردم شناسی، سنگ شناسی و نسخ خطی که روایتگر گذشته‌ای پربار است و در دل تاریخ و فرهنگ ایران جای گرفته است.

اماکن بکر طبیعی آشتیان هم باید اشاره کنیم به پارک کوهستان، کوه آشتیان و بوستان دکتر سعیدی آشتیانی، لنگرود و آسیاب جفتی از دیگر جاذبه های این شهر است.

شهرستان آشتیان سوغات بسیاری نیز دارد از جمله صابون سنتی، گردو، بادام، لبنیات، انگور و فرش‌های دستباف که توسط مردم این دیار به فروش می رسد.