امام جمعه بندرعباس گفت: وحدت عامل اصلی نزول نصرت و فتح الهی و منشا قدرت جهان اسلام است.

آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه های نمازجمعه بندرعباس افزود: با وحدت و همدلی راه نفوذ دشمنان به جامعه اسلامی بسته می شود و قدرت نظامی ، امنیتی ، سیاسی، فضای علمی و اقتصادی جامعه افزایش می یابد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت : بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر دین و دانش در جامعه باشد از توطئه و نفوذ دشمنان جلوگیری می شود.

آیت الله عبادی زاده افزود : در جنگ تحمیلی 12 روزه این نکته بسیار مهم بود که با افزایش دانش و تکنولوژی می توان بر نفوذ دشمن غلبه کرد.

امام جمعه بندرعباس با گرامیداشت هفته وحدت گفت : گفتگوی بین مذاهب با محوریت قرآن و عترت باید در جامعه اسلامی تقویت شود.

آیت الله عبادی زاده افزود : ایجاد بازار مشترک اسلامی سبب افزایش تعاملات اقتصادی می شود که وحدت را گسترش می دهد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت : در روایات مختلف گفته شده است قرآن و عترت دو ریسمان محکم اتصال بین ما و خداوند است که وحدت را ایجاد می کند.

آیت الله عبادی زاده افزود : در افق فکر دین اسلام به وحدت بین ادیان اشاره شده است .

امام جمعه بندرعباس با تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) گفت : تواضع ، حضور در بین مردم ، خوشرویی ، آراستگی و احترام به دیگران از مهمترین ویژگی های پیامبر اسلام است .

آیت الله عبادی زاده افزود : بهترین اسوه حسنه رسول خدا هستند که باید سبک زندگیمان را نبوی کنیم.نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به 12 ربیع الاول سالروز اقامه نمازجمعه پیامبر اسلام در مسجد قُبا افزود : نمازجمعه با ذکر ویژگی های عبادی و سیاسی دارای برکات بسیاری است.

آیت الله عبادی زاده در بخش دبکری از سخنان خود با اشاره به هفته تعاون افزود : تشکیل تعاونی های تولیدی سبب افزایش اشتغال و سرمایه گذاری می شود.

امام جمعه بندرعباس گفت : مردم نسبت به تعاونی های مصرف و مسکن بی اعتماد شده اند و باید فرهنگ تعاون در جامعه تقویت شود.

آیت الله عبادی زاده افزود : در بسیاری از روستاها مردم از افزایش نرخ قبض های آب گلایه دارند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت : در برخی از موارد قبضهای یک تا سه میلیونی برای روستاییان صادر می شود که مردم می گویند بر اساس مصرف آنها و کنتور نیست.

آیت الله عبادی زاده افزود : شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با جدیت این موضوع را پیگیری و ساز و کاری برای رفع این مشکل پیدا کند.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه قبض آب باید بر اساس ثبت کنتور صادر شود، گفت: این مشکل در بسیاری از روستاها دیده شده و نارضایتی را ایجاد کرده است.