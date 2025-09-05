مدیر حج و زیارت استان همدان از اعزام نخستین کاروان حج عمره مفرده به سرزمین وحی از سرارسر استان و در قالب کاروان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا واحد نژاد گفت: نخستین کاروان حج عمره مفرده استان شامل ۹۰ نفر از زائران از سراسر استان و در قالب کاروان شهرستان همدان راهی فرودگاه امام خمینی شدند تا با پرواز ساعت ۲۳ و ۲۰ دقیقه شب راهی مدینه منوره شوند.

او افزود: تمام ثبت نام کنندگان حج عمره تا اولویت ۶۰۰ می‌توانند امسال به حج عمره اعزام شوند.

مدیر حج و زیارت استان همدان تأکید کرد: شهریور امسال دو کاروان دیگر طی ۲۴ و ۲۸ شهریور از استان راهی مدینه برای حج عمره می‌شوند.

واحدنژاد تصریح کرد: در شهریور ماه تاکنون ثبت نامی برای سه کاروان ۱۳۵ نفره را داشته‌ایم و در صورت استقبال مردم می‌توانیم افراد بیشتری را هم اعزام کنیم.