رئیس سازمان غذاودارو گفت: واردات و توزیع سه و نیم میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا در کشور آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در نشست معاونان غذاودارو دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و دبیران کلان مناطقه دهگانه کشور در مشهد گفت : مقداری از این واکسنها وارد شده و مقداری دیگر هم در حال حمل و ارسال است و در کنار آن از واکسنهای تولید داخل هم که تعدادشان محدود است استفاده میکنیم.
رئیس سازمان غذاودارو با اشاره به اینکه واکسنهای آنفلوآنزای کادرهای بهداشت و درمان، مادران باردار، کودکان، سالمندان و بیماران پرخطر، خاص و صعبالعلاج به میزان ۳۰۰ هزار دُز در اختیار معاونت بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار میگیرد، بیان کرد: این واکسنها خریداری شده و در حال حمل، ارسال و توزیع است تا که بهصورت رایگان به گروههای هدف تزریق شود و برای سایر گروهها هم از انواع این واکسن به میزان کافی در اختیار داروخانهها قرار گرفته و مردم میتوانند به نسبت خرید و تزریق آن اقدام نمایند.
پیرصالحی با بیان اینکه در روزها و هفتههای اخیر خبرهایی در خصوص سویه و موج جدید کرونا منتشر شد که مورد خاص و خطرناکی نیست و نگرانی از این بابت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: گرچه کرونا خطرات جدی سالهای قبل را ندارد، اما به گروههای پرخطر مانند کسانی که مشکلات تنفسی و ضعف در سیستم ایمنی بدن دارند توصیه بر انجام واکسیناسیون کرونا داریم.
وی تصریح کرد: واکسن کرونا هم به مانند واکسن آنفلوآنزا به میزان کافی در اختیار معاونت بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته است تا که به گروههای هدف و افراد نیازمند دریافت این واکسن تزریق شود.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ما دانش فنی تولید انواع واکسنهای ایرانی از جمله کرونا و آنفلوآنزا را داریم و هر میزان که معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند در اختیارش قرار میدهیم تا که به گروههای هدف در سراسر کشور تزریق شود.
مهدی پیرصالحی با بیان اینکه موضوع حمل، توزیع و فروش اینترنتی دارو تدوین شده و تنظیم برنامهها و ضوابط آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است ، خاطرنشان کرد: این موضوع کار مشترک ۲ وزارتخانه است و برنامههای آن نهایی شده و به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم رسیده و فقط امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را میخواهد که به مرحله اجرا در بیاید.
وی با ذکر این نکته که سازمان غذاودارو از کارهای شاخص معاونتهای غذاوداروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در حوزه غذاودارو حمایت میکند، تأکید کرد: میتوانیم به دو اقدام شاخص معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص اجرای یک برنامه مؤفق در بحث دادههای دارویی و نیز استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه دارو و همچنین راهاندازی بخش امور دارویی در بیمارستان امام رضا (ع) اشاره کنیم.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: معتقدیم هرچقدر که نظارتهای داروییما قویتر باشد و کارهای آن با استفاده از دادهها و سامانهها به شکل منطقیتر و براساس اطلاعات روز انجام شود نتیجه به مراتب بهتری حاصل خواهد شد و در این مسیر نباید از ظرفیت هوش مصنوعی غافل شویم و نمونه بارز آن اقدام مؤثر معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص مصرف برخی از داروهای خاص در داروخانهها بوده است، اقدام مؤثرتری که باید گسترش یابد و در دیگر نقاط کشور هم به مرحله اجرا دربیاید.