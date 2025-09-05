بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در این آیین که همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و گرامی داشت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) برگزار شد، معاون حقوقی رئیسجمهور ضمن تبریک این مناسبت به مردم ایران و مسلمانان جهان، یاد و خاطره شهیدان خدمت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و سایر دولتمردانی که در راه خدمت جان خود را فدا کردند، گرامی داشت.
حجهالاسلام مجید انصاری با اشاره به خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران در ۴۶ سال گذشته، گفت: امیدوارم نسل جوان و مدیران امروز و آینده کشور، با تکیه بر اخلاص و ایثار گذشتگان و بهرهگیری از دانش و تجربه روز، مسیر توسعه متوازن، رفاه و آسایش ملت را با سرعت و کیفیت بیشتری طی کنند.
وی از تلاشهای زارع استاندار بوشهر و مسئولان استانی در پیشبرد برنامهها از جمله امور عمرانی به ویژه در حوزه مسکن قدردانی کرد و افزود: شناخت منطقه، روابط اجتماعی و نیازهای مردم، همواره ضریب موفقیت مدیریتهای بومی را بالا برده و موجب موفقیت و اجرای سریعتر طرحها شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر نقش کلیدی مسکن در آرامش روانی و بهبود وضعیت جمعیت، تصریح کرد: مسکن مهمترین نیاز زندگی است و در شرایط امروز، هزینه بالای آن در شهرهای بزرگ، بخش عمده درآمد خانوادهها را میبلعد. تأمین مسکن جوانان، زوجهای تازه ازدواجکرده و خانوادههای دارای فرزند، از عوامل تعیینکننده در رشد جمعیت و تحقق سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
وی از همکاری مثبت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، بانکها، خیران و انبوهسازان در یک سال گذشته یاد کرد و گفت: در شرایط کمبود منابع، دستاوردهای خوبی در واگذاری زمین، تکمیل طرحهای نیمهتمام و ساخت مسکن اقشار کمدرآمد به دست آمده است.
انصاری از خیران و مسکنسازان خواست با بهرهگیری از روشهایی مانند اجاره به شرط تملیک، ورود زمین ارزان و تأمین تسهیلات، در نهضت مسکنسازی مشارکت فعال داشته باشند و تأکید کرد: تقاضای همزمان جوانان برای مسکن، ازدواج و اشتغال، تنها با منابع دولتی پاسخ داده نمیشود و نیاز به همافزایی ملی دارد.
استاندار بوشهر نیز در حاشیه این آئین اظهار کرد: دولت وفاق ملی تأکید زیادی بر پشتیبانی برای ایجاد مسکن بویژه برای اقشار کمتر برخوردار دارد و در استان بوشهر نیز در این راستا اهتمام داریم.
ارسلان زارع با اشاره به افتتاح دوهزار و ۸۰ واحد مسکونی روستایی و شهری و نهضت ملی، گفت: این طرحها مربوط به همهی شهرستانهای استان بوشهر است که اکنون، به نمایندگی از سایر شهرستانها در شهرستان دشتی به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: یک میلیون متر مربع آسفالت و ۱۸۰ طرح هادی روستایی نیز از جمله طرحهای است که امروز به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر عنوان کرد: مبلغ کل هزینه کرد این طرحها، بالغ بر هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است.