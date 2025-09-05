بهره‌برداری از ۲ هزار واحد مسکونی در بوشهر با حضور معاون رئیس‌جمهور

در آئینی با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر، دوهزار و ۸۰ واحد مسکونی شامل مسکن روستایی، نهضت ملی مسکن و مسکن نیازمندان در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.