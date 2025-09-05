نماز جمعه شهرهای کاشان،دولت آباد و مبارکه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی بقیه الله الاعظم با اشاره به تلاش تاریخی دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی به عنوان مهم‌ترین راهبرد مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی افزود: امام خمینی (ره) نیز با شناخت دقیق روزنه‌های اختلاف، ابتکار هفته وحدت را مطرح کرد تا شیعه و سنی در کنار هم بایستند و از تفرقه فاصله بگیرند

امام جمعه کاشان گفت: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به سیرت نبوی و تبعیت از رسول‌الله است و اگر مسلمانان وحدت خود را در پرتو آموزه‌های پیامبر حفظ کنند، هیچ قدرتی قادر به تضعیف اسلام و تفرقه‌افکنی میان امت نخواهد بود.

امام جمعه دولت آباد هم در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به سفر رییس جمهور به چین گفت: این سفر و نشست و جلسه‌های حاشیه سفر تاثیر زیادی در زمینه کنترل و کاهش تحریم‌ها و بی اثر کردن آن دارد.

حجت الاسلام سید حسن میرافضلی افزود: در کشور ۱۷ میلیون جوان زیر ۴۵ سال مجرد دارد که باید حمایت از ازدواج جوانان و طرح جوانی جمعیت دغدغه مسئولان شود چرا که تاثیر و آثار مثبتی در کشور دارد.

امام جمعه دولت آباد با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: نباید با اختلا ف و تفرقه افکنی، آب در آسیاب دشمن ریخت و سبب سو استفاده دشمنان را فراهم کرد.

امام جمعه شهر مبارکه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با بیان اینکه همکاری با کشور‌های عضو شانگهای اثر مکانیسم ماشه را خنثی می‌کند گفت: کشور‌های عضو اجلاس شانگهای ۴۰درصد از اقتصاد دنیا را در دست دارند و همکاری کشورمان با این کشور‌ها، اثر تحریم‌ها و مکانیسم ماشه را بی تاثیر کند.

حجت الاسلام والمسلمین رشیدیان در ادامه افزود: تعدادی از درختان در برخی از نقاط شهرستان درحال خشک شدن هستند و باتوجه به موقعیت شهرستان و مشکل آلودگی هوا، این مسئله باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.