عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از رویکرد فعلی در تخصیص برق به واحدهای فولادی؛ گفت: این صنعت باوجود سرمایهگذاری گسترده و سهم قابلتوجه در تأمین برق کشور، بیشترین قطعیها را متحمل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بهادر احرامیان گفت: متأسفانه صنعت فولاد در بخش تخصیص برق با تبعیض آشکار و غیرمنصفانه مواجه است، در حالی که سهم مهمی در تأمین برق کشور داشته و سرمایهگذاری گستردهای در این حوزه کرده است.
وی ادامه داد: مصرف کل زنجیره فولاد کشور کمتر از ۵ هزار مگاوات در ساعت است و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد این نیاز، از طریق نیروگاههای خودتأمین یا برق سبز توسط واحدهای فولادی تأمین میشود.
احرامیان گفت: بسیاری از شرکتهای فولادی طی یک دهه گذشته، با خرید «گواهی ظرفیت» از بورس انرژی، در سرمایهگذاری تولید برق کشور مشارکت کردهاند. هیچ صنعت بزرگی در کشور به اندازه فولاد در تولید یا زیرساخت برق سرمایهگذاری نکرده است، با این حال، بیشترین قطعیها را متحمل میشود.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: میانگین قطعی برق صنایع بزرگ ۱۵ تا ۲۰ درصد است، در حالی که برای فولاد به ۶۵ تا ۷۰ درصد میرسد. این روند برعکس وعدههای وزارت نیرو است و سیگنال مخربی به سایر صنایع برای ورود به سرمایهگذاری در حوزه انرژی ارسال میکند.
وی گفت: قیمت برق و گاز مصرفی فولاد ایران هماکنون بالاتر از ترکیه است؛ در حالی که ترکیه نهتنها قطعی انرژی ندارد بلکه نرخ بهره تأمین مالیاش کمتر از پنج درصد است. ما در ایران با نرخهای تأمین مالی بالای ۴۰ درصد (ریالی) و ۱۰ تا ۱۱ درصد (ارزی) روبهرو هستیم. این یعنی دیگر مزیت رقابتی انرژی برای فولاد ایران وجود ندارد.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: اگر دولت میخواهد صنایع بزرگ را به سرمایهگذاری در زیرساخت انرژی تشویق کند، باید به تعهدات خود عمل کند.