مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت: بر اساس سیاست‌های عدالت‌محور دولت و به منظور حمایت از اقشار کم‌برخوردار، بیش از ۷۰ درصد از صاحبان مشاغل و اصناف کشور از پرداخت مالیات معاف و مشمول «مالیات مقطوع صفر» شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل امور مالیاتی استان از معافیت مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از صاحبان مشاغل و اصناف کشور خبر داد.

محمد رضایی افزود: بیش از ۹ میلیون مؤدی که بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند، مشمول این معافیت شده‌اندو فرآیند اطلاع‌رسانی نیز صرفاً از طریق پیامک انجام شده و این افراد نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ها را ندارند.

وی همچنین گفت: اصنافی که مجموع فروش آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال است می‌توانند با استفاده از مزایای فرم تبصره ۱۰۰، علاوه بر تعیین مالیات به صورت مقطوع با حداکثر تسهیلات و بدون رسیدگی، با انتخاب طرح نشاندار کردن، محل مصرف مالیات را در پروژه‌های استان تعیین کنند.