آسیاب آبی دینکان شیراز، بنایی تاریخی از دوره زندیه با معماری شبیه به دوران ساسانی، با تلاش بخش خصوصی مرمت و احیا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آسیاب آبی دینکان یا همان ملکالتجار که قدمتی ۲۵۰ ساله دارد، پس از مرمت دوباره به چرخه حیات فرهنگی بازمیگردد. این آسیاب در گذشته روزانه حدود ۴۰۰ کیلوگرم گندم اهالی دینکان و انجیره را به آرد تبدیل میکرد.
این آسیاب که ۷ متر زیر زمین ساخته شده، با مصالح سنتی، چون گچ، سنگ و چوب بنا شده است. آب آن از نهری در انجیره تأمین و پس از به حرکت درآوردن سنگهای آسیاب، زمینهای کشاورزی قصردشت را آبیاری میکرد.
اکنون با مرمت این اثر تاریخی به دست بخش خصوصی، قرار است مجموعهای فرهنگی شامل نمایشگاه، کتابخانه و موزه در کنار آن ایجاد شود تا علاوه بر حفظ میراث تاریخی، زمینه رونق گردشگری فرهنگی در شیراز فراهم آید.