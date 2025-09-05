به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان در سفر یک روزه به جزیره هرمز از اسکله مسافری شهیده فاطمه نیک، دیوار حفاظتی، طرح زیبا سازی شرق هرمز، بازارچه ماهی فروشان، سایت زباله و پسماند شهرداری هرمز، حلقه دور جزیره، بازارچه صنایع دستی، نیروگاه ده مگاواتی برق و اماکن ورزشی این جزیره بازدید کرد.

صادقی پور گفت: با جذب این اعتبار مشکلات اساسی جزیره هرمز برطرف می‌شود.