پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: اتحاد، نماد توانمندی در مقابل جنگهای رسانهای، روانی، اقتصادی و امنیتی محسوب میشود و باید حفظ شود، چرا که مقدس و حیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت الاسلام والمسلمین حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان بر اهمیت اتحاد ملی و دینی تأکید کرد و افزود: این اتحاد، پیوند عمیق و راهبردی بین مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و نخبگان است که در سختترین میدانها، مانند دوران دفاع مقدس و فتنهها، کارساز بوده است.
وی افزود: رهبری این اتحاد را «مقدس» نامیده و حفاظت از آن ضروری است زیرا این اتحاد، سد محکمی در برابر تفرقه و دشمنی است و محور آن، اسلام ناب محمدی و انقلاب اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین به مناسبتهای مختلف هفته پیش رو اشاره کرد و گفت: یکی از این مناسبتها، قیام ۱۷ شهریور است که نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در مقابل توطئههای دشمن است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی اضافه کرد: این روز نشان داد که جامعهای با روحیه مقاومت، یقین به پیروزی دارد و در مقابل دشمنی که قصد فرسایش و تضعیف جامعه را دارد، پیروز میشود.
امام جمعه زنجان همچنین به ۱۷ ربیع الاول، هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) اشاره کرد و گفت: پیامبر رحمت و مهربانی، نماد وحدت و الگوی کامل برای جامعه ایمانی است که قرآن کریم اسوه و الگو برای جهانیان معرفی شده است.