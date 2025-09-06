پخش زنده
همزمان با هفته وحدت، پویانمایی«رویاشهر» ویژه کودکان و نوجوانان در شهرستان اقلید به روی پرده رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پویانمایی «رویاشهر» با همکاری گروه جهادی یاوران حضرت مهدی (عج)، کتابخانه عمومی یادگاران امام خمینی، هیأت شاهزاده علیاصغر، مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه و حوزههای بسیج قدس و حضرت مریم (س) در شهر بهمن اقلید به روی پرده رفت.
کودکان و نوجوانان در این برنامه فرهنگی، ساعاتی شاد و آموزنده را در کنار خانوادههای خود تجربه کردند.
این پویانمایی کارگردانی محسن عنایتی و تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی، داستان پسر نوجوانی به نام آرات را روایت میکند که رویای قهرمان شدن در سر دارد، او به همراه پاشا سفری ماجراجویانه برای پیدا کردن یک گوی جادویی را آغاز میکنند.