تجهیز بیمارستان خواف به ۶دستگاه ونتیلاتور فوق پیشرفته
بخش آیسییو بیمارستان خواف به ۶دستگاه ونتیلاتور فوقپیشرفته مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی سرپرست شبکه بهداشت و درمان خواف گفت: با اشاره به پایش مستمر نیازهای تجهیزاتی در تنها بیمارستان این شهرستان، این تعداد دستگاه ونتیلاتور اطفال و بزرگسالان در بخش آیسییو بیمارستان نصب شد.
امیررضا وکیلیان اظهارکرد: امیدواریم با ادامه این روند و با شناسایی و پیگیری نیازهای حوزه بهداشت و درمان مانند تجهیزات و نیروی انسانی بتوانیم در مسیر ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی در سطح شهرستان گامهای مؤثری برداریم.