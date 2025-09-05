طی ۲۴ ساعت گذشته، حوادث مرتبط با موتورسیکلت در کلانشهر اراک، یک فوتی و دو مصدوم با حال وخیم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در اولین حادثه که شامگاه ۱۳ شهریورماه ساعت ۱۹:۵۶ در محور قم – دوربرگردان حاجی‌آباد رخ داد، راکب ۳۴ ساله موتور سیکلت با کاهش سطح هوشیاری و حال نامساعد توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولی عصر (عج) اراک منتقل شد.

دومین حادثه در ساعت ۲۳:۲۴ همان شب در محل مقابل پارک مسافر (ملت) اراک به وقوع پیوست؛ در این سانحه هم راکب ۱۷ ساله با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان ولی عصر (عج) اراک نتقال یافت.

در سومین حادثه که در ساعت ۰۳:۲۰ بامداد امروز و محور اراک_قم بعد از صدا و سیما، نرسیده به سه‌ راه خمین رخ داد، راکب نوجوان ۱۷ ساله جان خود را از دست داد.