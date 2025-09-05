به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام محمد ملکی در خطبه‌های نماز جمعه کیش با اشاره به وضع خاورمیانه و حرکت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در عرصه بین الملل، گفت: جنگ شاهراههای اقتصادی، امنیتی برای این موضوع طراحی شده و جنگ‌ها بر سر قدرت آینده در منطقه است.

او با اشاره به اتفاقات اخیر در سوریه، تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف قومی، قبیله‌ای و مذهبی در عراق، خلع سلاح جبهه مقاومت و حمله به ایران با هدف تضعیف قدرت اول منطقه، گفت: جنگ روانی دشمنان با هدف بدست آوردن قدرت در آینده منطقه است و هر کشوری بیشترین تحرکات در عرصه دیپلماسی و اقتدار نظامی و امنیتی را از خود نشان دهد قطعا در نیم قرن آینده در اقتصاد، امنیت و اقتدار حرف اول را خواهد زد.

خطیب موقت نمازجمعه کیش با اشاره به فضاسازی‌ دشمنان در انتشار اخبار فعال سازی مکانیزم ماشه، گفت: انتشار این اخبار بخشی از ابزار جنگ روانی دشمنان برای رسیدن به اهدافشان است.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به تاثیر فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد تحریم شده کشورمان، گفت: براساس نظر کارشناسان اقتصادی تاکنون هیچ گره‌ای از اقتصاد، تجارت و مراودات ایران باز نشده است و هیچ تحریمی برداشته نشده است که بافعال شدن مکانیزم ماشه خدشه‌ای بر اقتصاد ایران وارد شود.

او افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی نزدیک به نیم قرن مقابل استکبار جهانی ایستادگی نکرده است که عده‌ای با بی مبالاتی و ساده انگاری دستاورد‌های آنان را هدر دهند.

خطیب موقت نمازجمعه کیش با اشاره به ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: وحدت امت اسلامی رمز پیروزی برابر دشمنان و هفته وحدت فرصتی برای تقویت همبستگی بین مذاهب است.

او با اشاره به اینکه جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی است، افزود: به خاک و خون کشیده شدن مردم بی گناه در غزه و ظلم روز افزون به مسلمانان در نقاط مختلف جهان ناشی از سستی اتحاد و همبستگی مسلمانان جهان است.

حجت‌الاسلام ملکی با اشاره به خدمات ارزنده امام جعفر صادق علیه السلام در ترویج علم و دانش، گفت: ایشان بزرگترین دانشگاه جهان اسلام را بنا کرد و نزدیک به چهار هزار شاگرد نیز تربیت کرد و جبهه علمی شیعه، مدیون مجاهدت‌های خالصانه آن حضرت است.

او با اشاره به سالروز قیام ۱۷ شهریور، گفت: هفدهم شهریور یکی از سرنوشت ساز‌ترین روز‌های تاریخ کشور است و زمینه سقوط نظام شاهنشاهی در ایران را فراهم کرد و موجب سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ شد.

خطیب موقت نمازجمعه کیش با ابراز همدردی با مردم کشور افغانستان، جانباختن تعدادی از مردم افغانستان در حادثه زمین لرزه را به مردم و خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام ملکی، سالروز وفات آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران و سالروز شهادت آیت الله مدنی دومین شهید محراب را گرامی داشت.