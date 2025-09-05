به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حضور رضا شریفی، معاون فناوری و توسعه سازمان صداوسیما، حسینعلی امیری استاندار فارس و نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، شبکه فارس اچ‌دی شد و ۱۴ طرح فنی و عمرانی با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در شیراز افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل راه‌اندازی نودال اچ‌دی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تجهیز استودیو‌ها و اجرای ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی است.

عکاس: الهه پورحسین