بخش اول واحد تصفیه هیدروژنی نفت سفید پالایشگاه اصفهان با هفتاد میلیون یورو هزینه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با راه اندازی این واحد به ظرفیت سی ویکی هزار بشکه در روز میزان گوگرد نفت سفید از سه هزار پی پی‌ام به ده پی پی‌ام می‌رسد.

نفت سفید در ایران اکنون در صنایع پایین دستی به عنوان خوراک برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر همچون انواع حلال‌ها مثل حلال ۴۰۲ استفاده می‌شود.

مدیر عامل پالایشگاه اصفهان گفت: این طرح برای شیرین‌سازی نفت سفید و کاهش گوگرد موجود به کمتر از ۱۰ PPM درحالی اجرا شده است که پیش از این، میزان گوگرد نفت سفید تولیدی پالایشگاه حدود ۳۰۰۰ PPM بود.

باقری دیزج افزود: کاهش آلایندگی این محصول، صرفه اقتصادی قابل توجهی برای پالایشگاه در پی نداشته است و یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی مهم برای حفظ محیط زیست محسوب می‌شود.

به گفته وی با اتکا به توان متخصصان داخلی، بیش از ۸۰ درصد از تجهیزات موردنیاز این طرح بومی‌سازی شده است.

دیزج افزود: همچنین کاتالیست‌های مورد استفاده پیشین خارجی بوده‌اند، اما اکنون تمامی کاتالیست‌ها را شرکت دانش‌بنیان ایرانی بومی‌سازی کردند. این شرکت تحت حمایت پالایشگاه اصفهان توانسته کاتالیست‌های موردنیاز را تولید کند که مطابق با استاندارد‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

مدیرعامل پالایشگاه افزود:طرح بعدی پالایشگاه اصفهان، تولید الکل‌های چرب خواهد بود تا زنجیره ارزش محصولات در این پالایشگاه تکمیل شود.