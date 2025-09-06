پخش زنده
جشن سنتی دوشابپزان به مناسبت هفته بوانات با همت دهیاری و شورای اسلامی روستای جشنیان و مشارکت اهالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جشنواره جشن سنتی دوشابپزان، علاوه بر پخت دوشاب، برنامههای فرهنگی، پخت آش رشته و برگزاری نمایشگاه محصولات خانگی و فرهنگی روستا اجرا شد.
شهرستان بوانات که از قطبهای مهم تولید انگور در فارس است، با سابقه دیرینه در سنت دوشابپزان، همچنان این آیین سنتی را حفظ و معرفی میکند.
در گذشته روستاییان در سازه ایی سنتی به نام «کروش» آب انگور را میگرفتند و پس از جوشاندن و قوام آمدن، آن را به دوشاب تبدیل میکردند تا بهعنوان خوراکی مغذی و پرانرژی مورد استفاده قرار گیرد.