به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: براساس اطلاعیه پلیس راهور کیش مالکان خودرو‌های با نشان آمریکایی و حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی تا بیستم شهریور مهلت دارند برای دریافت مجوز خروج موقت از کیش اقدام کنند.

پس از تاریخ اعلام شده، امکان ارائه هیچ گونه خدماتی به مالکان این خودرو‌ها وجود ندارد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از تعلل تهیه مجوز خروج موقت بر عهده مالک خودرو خواهد بود و پلیس یا نهاد‌های مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارند.