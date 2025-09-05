به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر امور دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: نرخ کار دانشجویی باید هر سال متناسب با میانگین درصد رشد حقوق کارمندان دولت افزایش یابد. با این حال، اجرای این قانون برای مدتی به تعویق افتاده بود.

امیر احمدنژاد افزود: در ماه‌های گذشته، شورای صنفی دانشگاه اصفهان با تکیه بر ۱۸ واحد فعال و ۱۴ کمیته تخصصی، به‌ویژه سه کمیته درگیر این موضوع شامل کمیته وام، بیمه و کار دانشجویی، کمیته حقوقی و کمیته امور قرارداد‌ها و فروشگاه‌ها، این موضوع پیگیری شد.

رئیس شورای صنفی دانشگاه اصفهان هم گفت: با پیگیری‌های شورای صنفی و موافقت هیئت رئیسه دانشگاه، به‌ویژه معاون دانشجویی، این نرخ پس از چند سال بازنگری شد و در نهایت ۶۰ درصد افزایش یافت.

امید اسماعیلی مقدم ادامه داد: این افزایش برای دانشجویان متأهل در سه مقطع به‌صورت دو برابر محاسبه می‌شود و هدف از این تصمیم، استفاده از توان و خلاقیت دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه و آشنا کردن آنان با محیط کار است.

دانشگاه اصفهان با بیش از ۷۰ سال قدمت یکی از دانشگاه‌های جامع و برتر کشور محسوب می‌شود، این دانشگاه با احتساب دانشکده‌های خوانسار و شهرضا بیش از ۱۷ هزار دانشجو، ۷۲۰ عضو هیات علمی در ۴۱۰ رشته تحصیلی دارد.