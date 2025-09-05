به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت:دفتر خبرنگاران دانش آموزان با نام پانا در تمامی شهرستان های استان زیر نظر سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش در جهت ایجاد یک بستری مناسب رسانه ای و استفاده از ظرفیت دانش آموزی به بهره برداری رسید.

قاسم شریفی افزود: هفتاد خبرنگار در مجموعه خبرگزاری پانا دانش آموزی در غرب استان سمنان مشغول به فعالیت هستند که این روند با ایجادبسترهای آموزشی درست و دوره های توامند سازی افزایش می یابد .