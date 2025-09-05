به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طلائی‌ مقدم در بازدید از روند آماده‌سازی چمن ورزشگاه شهید نصیری یزد گفت: با تاکید استاندار محترم و تلاش شبانه‌روزی مجموعه، کار به محض پایان بازی تیم شهید قندی آغاز شد و تاکنون طبق برنامه پیش رفته است.

وی افزود: تمام توان استان به کار گرفته شده تا در کوتاه‌ترین زمان، با بهترین کیفیت، چمن این ورزشگاه برای حضور تیم چادرملو اردکان به‌عنوان نماینده استان در لیگ برتر آماده شود.

معاون استاندار ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این طرح در زمان مقرر، شاهد حضور پرشور هواداران یزدی برای حمایت از تیمشان در ورزشگاه شهید نصیری باشیم.