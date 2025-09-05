به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،در مراسمی با حضور مسئولان، دوستان، خانواده و همنوردان، یاد مرحوم رامین همتیان، ورزشکار جوان سمنانی که در مرداد ماه امسال در مسیر صعود به قله دماوند، جان باخته بود، گرامی داشته شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان در این مراسم گفت:مرحوم رامین همتایان سابقه درخشانی در صعود به قله‌های مرتفع ایران را داشته است.

علوی در ادامه تصریح کرد: صعود به قله کازبک در کشور گرجستان و قله آرارات بلندترین قله کشور ترکیه طی سال گذشته از افتخارات ورزشی حوزه بین المللی او بوده است.

دوستان و اقوام این ورزشکار، دارا بودن خصوصیات اخلاقی در کنار ویژگی‌های ورزشی را، دلیل محبوبیت وی نزد جامعه ورزشی دانستند.