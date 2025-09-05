بیمه آب عنوان پویشی است که با همت شرکت آب و فاضلاب پایتخت و یه شرکت بیمه ای به راه افتاده پویشی که همه مردم بیمه گذاران اون هستند.در مدیریت آن نقش کلیدی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متعاقب برگزاری جشنواره ملی «آب بهتر است یا ثروت»، هم‌اکنون با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان تهران و بیمه البرز، پویش ملی «آب را بیمه کنیم» با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در آب، رسماً آغاز به کار کرد. این پویش با حضور همیاران آب آبفای منطقه شش و مدیرعامل‌های دو مجموعه در دفتر مدیرعامل آبفای استان تهران کلید خورد.

محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای استان تهران، با اشاره به پنجمین سال متوالی خشکسالی در تهران و شرایط بحرانی منابع آبی، اظهار داشت: بیایید قدر آب را بدانیم و با مهربانی با این سرمایه ارزشمند برخورد کنیم. صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب تنها راه عبور از بحران کم‌آبی است. همیاران آب می‌توانند نقش مهمی در ترویج این فرهنگ ایفا کنند.

در ادامه، مدیرعامل بیمه البرز با حمایت از این پویش گفت: بیمه همواره در خدمت مردم بوده و آرامش خاطر به آنها داده است، اما این بار مردم باید خود با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، آب را بیمه کنند. بیمه البرز نیز با تمام توان در کنار آبفای استان تهران خواهد بود تا این حرکت ملی به نتیجه برسد.

شعار محوری پویش «آب را بیمه کنیم» «بیمه آب، آبِ حیات می‌دهد» انتخاب شده است که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی آب و نقش آن در زندگی پایدار است.

در پایان، مدیرعامل آبفای استان تهران از همکاری و همراهی همیاران آب تقدیر کرد و بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی عمومی تأکید نمود.

این پویش در ادامه مسیر جشنواره ملی «آب بهتر است یا ثروت»، گامی جدی در جهت ارتقای آگاهی جامعه نسبت به بحران کم‌آبی و ضرورت صرفه‌جویی به شمار می‌رود و امید است با مشارکت فعال دانش آموزان و همراهی شهروندان آینده‌ای پایدارتر برای منابع آبی استان تهران رقم بخورد.

