رقابت‌های جوانان آذربایجان‌ غربی با قهرمانی میاندوآب، نایب‌قهرمانی بوکان و سومی مهاباد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تیم بسکتبال میاندوآب با پیروزی برابر حریف خود در دیدار پایانی رقابت‌های جوانان استان، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در فینال این مسابقات که به میزبانی بوکان برگزار شد، تیم میاندوآب با نتیجه ۷۷ بر ۶۹ مقابل تیم بوکان به برتری دست یافت و علاوه بر کسب جام قهرمانی، سهمیه حضور در رقابت‌های کشوری را نیز به دست آورد.

همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم مهاباد با نتیجه ۵۵ بر ۴۱ تیم ارومیه را شکست داد و جایگاه سوم این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

مسابقات بسکتبال جوانان آذربایجان غربی با حضور تیم‌های بوکان، مهاباد، ارومیه، اشنویه، میاندوآب و خوی برگزار شد.

شایان ذکر است، تیم‌های نونهالان و نوجوانان مهاباد نیز با عملکردی درخشان در رده‌های سنی مذکور، قهرمان این دوره از رقابت‌های استانی شدند.