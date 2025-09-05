محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با اشاره به راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی گفت: ۷۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان سمنان وارد مدار شده است و با ایجاد این نیروگاه‌ها مشکل کمبود برق در این استان رفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،محمدجواد کولیوند در نشست با خبرنگاران شاهرود به موضوع فرودگاه‌های استان سمنان اشاره کرد و گفت: برای فرودگاه‌های شاهرود و سمنان نیاز به خرید هواپیما است که فعلاً توان مالی آن وجود ندارد و پیشنهاد ما این است که این دو فرودگاه به‌ عنوان فرودگاه پشتیبان برای فرودگاه‌های بین‌المللی استان‌های هم‌جوار عمل کنند.

کولیوند با تاکید بر هوشمندسازی شبکه آب اظهار داشت: مشکل فرسودگی شبکه آب در کل کشور وجود دارد و می‌توان برای اتاق بازرگانی طرح تعریف کرد تا به بخش آب و ترمیم شبکه فرسوده کمک کند.

وی از تخصیص بودجه قابل‌توجه برای سال آینده خبر داد و گفت: بودجه سال گذشته شهرستان شاهرود ۲۸۰ میلیارد تومان و بر اساس بضاعت بودجه‌ای، برای سال ۱۴۰۴ به ۵۹۴ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

استاندار سمنان گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنیم و حتی مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم.

کولیوند همچنین از پیگیری ثبت جهانی برخی آثار در شهرستان شاهرود خبرداد.