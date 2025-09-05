پخش زنده
با حضور استاندار فارس، چند طرح خدماتی و رفاهی در شهر صدرا با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتبی پارسایی، شهردار صدرا، در مراسم افتتاح مرحله نخست پارک ملاصدرا گفت: این پارک شامل مجموعه ورزش صبحگاهی، زمینهای ورزشی، مسیرهای پیادهروی، سالن آمفیتئاتر، فضای سبز و پارکینگ عمومی است و برای آمادهسازی آن ۲۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود: مرحله نخست پارک در قلب شهر صدرا واقع شده و فضایی مناسب برای استفاده شهروندان و مسافران فراهم کرده است.
مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، نیز با اشاره به توسعه فضای سبز گفت: در چهار سال گذشته، ۳۰ هکتار به فضای سبز این شهر افزوده شده که بر اساس استانداردهای ملی، به ۵ مترمربع فضای سبز برای هر نفر در جمعیت ۲۰۰ هزار نفری شهر صدرا رسیدهایم.